Waffentest : Nordkorea feuert erneut Rakete übers Meer

Tokio/Seoul Kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Südkorea hat Nordkorea offenbar erneut eine Rakete getestet. Experten befürchten, Diktator Kim Jong Un könne die internationale Aufmerksamkeit für die Ukraine ausnutzen.

Inmitten des eskalierenden Ukraine-Konflikts hat Nordkorea nach südkoreanischen und japanischen Erkenntnissen erneut eine Rakete getestet. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag unter Berufung auf die Regierung in Tokio berichtete, handelte es sich möglicherweise um eine ballistische Rakete. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs wurde das Projektil in östliche Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hatte im Januar bereits sieben Raketen getestet, zuletzt auch eine Mittelstreckenrakete.