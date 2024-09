Verbotene Waffentests Nordkorea feuert erneut Kurzstreckenraketen ab

In einer Rede am Montag hatte Machthaber Kim Jong Un gesagt, er werde die Anzahl der Nuklearwaffen erhöhen, um die Nuklearstreitkräfte in die Lage zu versetzen, die USA und deren Verbündete zu bekämpfen. In der vergangenen Woche nahm Nordkorea auch das Verschicken von mit Müll beladenen Ballons in Richtung Südkoreas wieder auf.