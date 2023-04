Berichte aus Südkorea und Japan Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

Der Konflikt mit Nordkorea wird auch ein Thema beim Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Ostasien sein. An diesem Donnerstag wird die Grünen-Politikerin zunächst in China erwartet. Am Samstag reist sie nach Südkorea und am Sonntag zum G7-Außenministertreffen nach Japan weiter.