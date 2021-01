Kim Jong Un : Wenn der Diktator Fehler einräumt

Seoul Nordkorea ächzt unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, gepaart mit internationalen Sanktionen. Kim Jong Un gibt ein Scheitern des Fünf-Jahres-Plans zu - und versucht seine Position festigen.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat beim Kongress der regierenden Arbeiterpartei Fehler eingeräumt. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA sagte Kim in seiner Eröffnungsrede zur alle fünf Jahre stattfindenden Parteiversammlung am Dienstag, dass die am letzten Parteikongress 2016 verkündeten Entwicklungsziele „in fast allen Bereichen zu einem großen Ausmaß nicht erreicht“ worden seien. Nordkorea dürfe solche „schmerzlichen Lektionen nicht wiederholen“, betonte er demnach. Bei dem Kongress soll ein neuer Fünf-Jahres-Plan vorgelegt werden.