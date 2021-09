Nordkoreas Diktator : Deutlich schlankerer Kim Jong Un nimmt Militärparade ab

Seoul Passend zu militärischen Suchhunden und Formationen im Stechschritt hat ein erschlankter und strahlender nordkoreanischer Staatschef zum 73. Jahrestag der Staatsgründung eine nächtliche Militärparade abgenommen.

Kim Jong Un , sichtlich dünner als noch zu Beginn des Jahres, trug einen cremefarbenen Anzug und winkte der Menge von einem Podium aus zu. Flankiert von führenden Amtsträgern und mit einem breiten Lächeln küsste Kim Kinder, die ihn mit Blumen bedachten, und winkte der Menschenmenge, bevor er seinen Platz auf einem Balkon mit Sicht über den hell erleuchteten Kim-Il-Sung-Platz in der Hauptstadt Pjöngjang einnahm, benannt nach Kims Großvater, dem Staatsgründer Nordkoreas.

Nordkorea hat zum 73. Jahrestag der Staatsgründung eine nächtliche Militärparade abgehalten. Anders als zuletzt war die Truppenschau aber diesmal nicht auf die Zurschaustellung der strategischen Militärwaffen des Landes ausgerichtet. Vor Staatschef Kim Jong Un und anderen Ehrengästen marschierten vor allem paramilitärische Einheiten und Teile des nordkoreanischen Zivilschutzes auf, unter anderem Soldaten in roten Schutzanzügen und Atemschutzgeräten, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete.

Bei den letzten derartigen Paraden - im Januar 2021 und im Oktober 2020 - hatte Nordkorea unter anderem ballistische Raketen gezeigt, die von den USA und Rivalen in Asien als Bedrohung angesehen werden. Diesmal richtete sich die Parade, die am Mittwochabend begann, nach Einschätzung von Beobachtern aber eher an die heimische Bevölkerung, die unter einer maroden Wirtschaft, den internationalen Sanktionen gegen das Land, Grenzschließungen wegen der Pandemie, den Folgen von Überschwemmungen und Lebensmittelknappheit zu leiden hat.