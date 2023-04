Leichter zu bewegen und zu verstecken Nordkorea bestätigt Test einer mit Festbrennstoff betriebenen Rakete

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hält daran fest, dass die technologischen Fortschritte Nordkoreas noch nicht ausreichen, um es in die Lage zu versetzen, die Sprengköpfe seiner Interkontinentalraketen vor den harschen Bedingungen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zu schützen. Der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong Sup sagte im März zudem zu Abgeordneten, Nordkorea sei es wahrscheinlich noch nicht gelungen, die Technologie zu meistern, die notwendig sei, um die am weitesten fortgeschrittenen Kurzstreckenraketen, die auf sein Land abzielen, mit atomaren Sprengköpfen zu bestücken. Zugleich erkannte er an, dass das Nachbarland erhebliche Fortschritte mache.