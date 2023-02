990 Kilometer in 67 Minuten Flug Nordkorea bestätigt Test einer Interkontinentalrakete

Mit dem Abschuss in einem steilen Winkel sollten offenbar Nachbarländer umgangen werden. Die von Nordkorea gemeldeten Flugdaten stimmen in etwa mit den zuvor von den Nachbarländern ermittelten Informationen zum Flug der Rakete überein. Sie zeigen, dass das Geschoss theoretisch in der Lage ist, das amerikanische Festland zu erreichen.