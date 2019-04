Kim und Putin : Nordkorea bestätigt geplantes Gipfeltreffen mit Russland

Seoul Noch im April könnte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un zu einem weiteren Gipfeltreffen aufbrechen - nach dem Fehlschlag mit den USA im Februar dieses Mal mit Russland.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird laut Staatsmedien zeitnah zu einem Besuch in Russland erwartet. Dort werde er mit Präsident Wladimir Putin zusammentreffen, bestätigte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Die Visite erfolge auf Einladung Putins. Ein Datum wurde zunächst nicht genannt, doch hieß es, Kim werde bald nach Russland reisen.

Am Donnerstag hatte der Kreml lediglich mitgeteilt, dass Kim „in der zweiten Aprilhälfte“ erwartet werde. Russische Medien spekulierten, dass Putin den Machthaber in der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok nahe der Grenze zu Nordkorea treffen könnte.

Moskau wird ein Interesse an einem größeren Zugang zu Bodenschätzen in Nordkorea nachgesagt, vor allem an seltenen Metallen. Pjöngjang ist indes auf russische Energieversorgung angewiesen. Es will auch für russische Investitionen für eine Modernisierung von veralteten Industrieanlagen, Eisenbahnstrecken und anderer Infrastruktur aus der Sowjet-Ära werben.