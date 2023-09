Nuklearrüstung als Grundrecht Nordkorea plant mehr Atomwaffen zu produzieren

Nordkorea hat die Ausweitung seines Atomwaffenprogramms in seiner Verfassung verankert. In einer Sitzung verabschiedete das Parlament auf Geheiß der Führung einen Verfassungszusatz, der einen Ausbau des Arsenals vorsieht, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag meldete. Zuvor forderte Machthaber Kim Jong Un demnach einen exponentiellen Anstieg der Atomwaffenproduktion. Sein Land solle auch eine größere Rolle in einem Staatenbündnis einnehmen, das in einem „neuen Kalten Krieg“ die Konfrontation mit den USA suche, zitierten ihn KCNA.