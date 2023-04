Ausschreitungen in Nordirland Katholische Demonstranten werfen Molotow-Cocktails auf Polizeiauto

Kurz vor einem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Nordirland ist es zu Ausschreitungen gekommen. Der katholisch-republikanische Teil der Bevölkerung protestiert damit für die Unabhängigkeit von Großbritannien. Teilnehmer eines nicht angemeldeten Marsches in der Stadt Londonderry, die vom katholisch-republikanischen Teil der Bevölkerung nur Derry genannt wird, griffen am Montag ein Polizeiauto an. Nach Angaben der Polizei wurden Molotow-Cocktails auf einen Transporter geworfen. Das Auto stand in Flammen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Biden wird am Dienstagabend in der Hauptstadt Belfast erwartet.