Gewalt in Nordirland : Journalistin erschossen - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Polizei steht am Karfreitag am Tatort in Derry. Foto: dpa/Brian Lawless

London Bei schweren Ausschreitungen im nordirischen Derry ist in der Nacht zu Karfreitag eine Journalistin erschossen worden. Nun hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen.

Die beiden Verdächtigten sind junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie wurden zum Verhör in eine Polizeiwache in Belfast gebracht, wie die nordirische Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei hatte den Tod der 29-jährigen Lyra McKee in der Nacht zum Karfreitag als "terroristischen Vorfall" bezeichnet und Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen. McKee war zu dem Zeitpunkt nicht als Journalistin im Dienst.