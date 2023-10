Gewalt im Land nimmt zu Blauhelme ziehen aus Rebellengebiet im Norden Malis ab

UN-Blauhelmsoldaten haben sich am Dienstag deutlich früher als geplant aus einer Rebellenhochburg im Norden Malis zurückgezogen. Rund 850 Friedenssoldaten und 150 weitere Mitarbeiter hätten den Stützpunkt in Kidal verlassen, teilte die UN-Mission Minusma mit. Die Mission hat damit inzwischen acht ihrer 13 Stützpunkte aufgegeben, seit die regierende Junta in dem westafrikanischen Land im Juni den Abzug der 15 000 Mann starken UN-Truppe anordnete.