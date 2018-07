Nord- und Südkorea sprechen über Abbau von Spannungen

Seoul Konkrete Ankündigungen werden nach den jüngsten Treffen nicht erwartet, aber die diplomatische Annäherung auf der koreanischen Halbinsel geht sichtlich weiter.

Hochrangige Generäle aus beiden Ländern haben sich an der gemeinsamen Grenze getroffen, um Wege zur militärischen Entspannung auf der koreanischen Halbinsel zu diskutieren, wie Regierungsmitarbeiter aus Seoul am Dienstag verkündeten. Große Ankündigungen wurden nach dem Treffen nicht erwartet. Die beiden Länder hatten im April vereinbart, Spannungen abzubauen.

Vor wenigen Tagen hat Nordkorea Überreste gefallener amerikanischer Soldaten im Koreakrieg von 1950 bis 1953 an die Vereinigten Staaten übergeben. Als Gegenleistung könnte Nordkorea von den USA eine Erklärung zum Kriegsende verlangen, wie Experten mutmaßten. Analyst Cho Han Bum vom Institut für nationale Wiedervereinigung in Seoul sagte, bei dem Treffen der Generäle am Dienstag sei dies möglicherweise Thema.