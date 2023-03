Nord-Stream-Explosionen Heiße Spur im Sabotagekrimi? Was wir wissen – und was nicht

Ein Team, bestehend aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin, habe den Sprengstoff laut Ermittlungen zu den Tatorten in der Ostsee gebracht, so die Berichte. Das Boot soll am 6. September 2022 von Rostock aufgebrochen sein. Danach hätten Ermittler es noch in Wieck am Darß im Landkreis Vorpommern-Rügen und an der dänischen Insel Christiansø, nordöstlich von Bornholm ausfindig gemacht. Inzwischen haben außerdem Experten vom Bundeskriminalamt sichergestelltes Material vom Meeresgrund untersucht, wie WDR und „Süddeutsche Zeitung“ berichten. Demnach soll bei den Anschlägen offenbar ein Sprengstoff verwendet worden sein, der vor allem im militärischen Bereich genutzt wird. Zudem soll es Hinweise geben, dass die Explosionen nicht durch Geschosse wie Torpedos verursacht wurden, sondern wahrscheinlich durch Sprengsätze, die außen an den Röhren angebracht wurden.