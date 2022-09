Nord Stream 1 und 2 : Schwedische Küstenwache entdeckt viertes Leck in Pipeline

Stockholm Die schwedische Küstenwache hat ein viertes Leck an den Nord-Stream-Pipelines entdeckt. Ein Sicherheitsexperte vermutet, dass Russland hinter dem mutmaßlichen Sabotageakt steckt.

An den Nord-Stream-Gaspipelines zwischen Russland und Deutschland ist in der Ostsee ein viertes Leck entdeckt worden. „Es gibt zwei Lecks auf schwedischem Gebiet und zwei auf dänischem“, erklärte ein Verantwortlicher der schwedischen Küstenwache gegenüber der Nachrichtenagentur AFP - die beiden Lecks auf schwedischem Gebiet lägen „nahe beieinander“. Aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2 waren zuvor bereits an einer Stelle in der schwedischen Wirtschaftszone und an zwei in der dänischen Lecks festgestellt worden.