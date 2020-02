Kostenpflichtiger Inhalt: Bemühungen um Frieden in Nordafrika : Noch passt der libysche Schlüssel nicht

Angela Merkel im Januar auf der Libyen-Konferenz in Berlin, im Gespräch unter anderem mit Wladimir Putin (l.) und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al Sisi. Foto: dpa/Sputnik

Berlin/Genf Die Konferenz in Berlin Mitte Januar sollte Libyen einen großen Schritt Richtung Frieden bringen – doch die Kämpfe gehen weiter. Die Fortschritte sind klein. Nun arbeitet die Bundesregierung an einer neuen Initiative. Dazu gehört eine weitere Konferenz in Deutschland.