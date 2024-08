Soll Übergangsregierung leiten Nobelpreisträger Yunus als Regierungschef von Bangladesch vereidigt

Yunus hat mit der von ihm gegründeten Grameen Bank Mikrokredite an Menschen ohne Einkommenssicherheiten vergeben und ihnen so den Weg aus der Armut geebnet. Dafür erhielt er 2006 den Friedensnobelpreis. Während Hasinas Amtszeit wurde ihm Korruption vorgeworfen, was er als Racheakt bezeichnete. Er reiste erst am Tag seiner Vereidigung aus Paris an.