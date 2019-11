„Sie versuchten, das Land zu retten“ : Ex-Botschafterin Haley wirft ehemaligen Mitarbeitern Widerstand gegen Trump vor

New York Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen erhebt Anschuldigungen gegen zwei frühere Regierungsmitarbeiter. Rex Tillerson und John Kelly hätten im Geheimen gegen Trump gearbeitet - und sie mit hineinziehen wollen.

Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley hat zwei frühere Regierungsmitglieder des Versuchs beschuldigt, die Autorität von Präsident Donald Trump zu untergraben. Der frühere Außenminister Rex Tillerson und der damalige Stabschef des Weißen Hauses John Kelly hätten ihr anvertraut, „das Land retten“ zu wollen, und auch versucht, sie dafür zu gewinnen, schreibt Haley in ihren am Dienstag erscheinenden Memoiren, die der Nachrichtenagentur AP vorliegen.

Sie sei von der Anfrage der beiden hinter verschlossenen Türen „schockiert“ gewesen, schreibt Haley in ihrem Buch mit dem Titel „With All Due Respect“ (Bei allem Respekt). „Kelly und Tillerson vertrauten mir an, dass sie dem Präsidenten Widerstand leisteten, sie seien nicht ungehorsam, sie versuchten das Land zu retten“, schreibt Haley. Kelly und Tillerson wurden später von Trump aus dem Amt gedrängt.