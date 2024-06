Auf Hochzeitsfeier und in Krankenhaus Selbstmordattentäterinnen verüben Anschläge im Nordosten Nigerias

Bei mehreren Selbstmordattentaten im Nordosten Nigerias sind mindestens 18 Menschen getötet worden. 19 weitere Menschen wurden bei den Anschlägen in der Stadt Gwoza im Bundesstaat Borno am Samstag schwer verletzt, wie Rettungsdienste mitteilten. Die Anschläge betrafen eine Hochzeit, ein Krankenhaus und eine Trauerfeier und mindestens zwei wurden von Selbstmordattentäterinnen ausgeführt, erklärten die Behörden. In der Region ist die Islamistenmiliz Boko Haram aktiv.