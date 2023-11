Nach dem Putsch Junta in Niger lässt Migranten auf dem Weg nach Europa durchreisen

Die Armee in Niger gab den am Samstag vollzogenen Schritt am Montagabend im staatlichen Fernsehen bekannt. Das Gesetz von 2015 hatte den Transport von Migranten durch Niger verboten. Damals löste die Zahl der Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa gelangten, dort eine politische und humanitäre Krise aus. Das Gesetz war bei den Wüstenbewohnern jedoch unbeliebt, die ihren Lebensunterhalt durch die Versorgung und Unterbringung der Migranten verdienten. Die Arbeitslosigkeit stieg in Orten wie Agadez, einem Tor zur Sahara.