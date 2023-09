Abzug von Botschaftern Frankreich beendet Militärpräsenz in Niger

Am Freitag warf die neue nigrische Militärregierung UN-Generalsekretär António Guterres vor, die Teilnahme des Landes an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung zu behindern, um Frankreich und dessen westliche Verbündete zu beschwichtigen. Die Entscheidung, den Botschafter der Junta bei der Generaldebatte in New York nicht zu Wort kommen zu lassen, untergrabe „jede Anstrengung, die Krise in unserem Land zu beenden“, sagte Putschistensprecher Amadou Abdramane am Freitagabend. Auch der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas warf Abdramane Einmischung vor. Diese hatte erklärt, dass sie eine militärische Intervention als Option für die Wiedereinsetzung Bazoums als Präsident in Betracht ziehe.