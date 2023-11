Wahlsieg von Geert Wilders in den Niederlanden Ein Schock, keine Überraschung

Die Niederlande wurden, das ist wohl keine Übertreibung, an diesem mit Spannung erwarteten Wahltag von einem politischen Erdbeben getroffen. Seit den ersten Prognosen vom Wahlabend ist in Den Haag nichts mehr so, wie es war. Je mehr Stimmen ausgezählt wurden, desto deutlichere Konturen nahm der Sieg der rechtspopulistischen Partij voor de Vrijheid (PVV) von Geert Wilders an. Erst in den letzten Tagen vor dem Urnengang hatte sich dieser Erfolg in den Umfragen angedeutet.