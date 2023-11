Nach Wahlen in den Niederlanden Bisherige Regierungspartei koaliert nicht mit Wilders

Nach dem klaren Wahlsieg des islamfeindlichen Politikers Geert Wilders bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden sind die Parteien zu Koalitionsgesprächen übergegangen. Im Anschluss an ein Treffen der Parteispitzen im Parlament wurde am Freitag ein Senator von Wilders' Partei für Freiheit, Gom van Strien, damit beauftragt, sich mit möglichen Koalitionen zu befassen. Die Vorsitzende der bisherigen Regierungspartei VVD, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, schloss eine Beteiligung an einer Koalition aus.