Niederlande: Polizei verhaftet Islamisten und verhindert Blutbad

Kampf gegen Terrorismus : Polizei verhindert Blutbad in Niederlanden

Polizisten durchsuchen in Rotterdam das Haus eines Verdächtigen. Foto: AFP/ROBIN UTRECHT

Arnheim Die niederländische Polizei hat sieben mutmaßliche Islamisten verhaftet. Die Männer sollen einen „großen Anschlag“ auf ein „Event“ geplant haben. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler Grundstoffe zur Herstellung von Bomben.

Den niederländischen Sicherheitsbehörden ist es offenbar gelungen, einen schweren Terroranschlag zu verhindern. Am Donnerstagabend gab es an mehreren Punkten in den Städten Arnheim und Weert Razzien durch die Polizei. In Videos, die die Generalstaatsanwaltschaft bereitstellte, sind bis zu zehn Spezialeinsatzkräfte zu sehen, die eng gedrängt in eine Wohnung stürmen, schwer bewaffnet und mit Schutzwesten ausgestattet.

Insgesamt nahmen die Beamten an jenem Abend sieben Männer im Alter von 18 bis 34 Jahren fest. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge sollen sie einen „großen Anschlag“ auf ein „Event“ in den Niederlanden geplant haben. Spekulationen, wonach dieses „Event“ die Kirmes von Weert gewesen sein soll, die an diesem Freitag begonnen hat, dementierten die Behörden. Der Anschlag stand offenbar nicht unmittelbar bevor. Das Justizministerium gab an, dass die Verdächtigen noch nach Tatwaffen und Material für einen Bombenanschlag gesucht hatten. Der Zugriff sei früh erfolgt. Es habe aber auch ausreichend Informationen gegeben, die einen solchen Einsatz gerechtfertigt hätten. Insgesamt waren mehr als 400 Polizisten beteiligt.

Info Vereitelte Anschläge in den Niederlanden April 2018 Vier Männer werden verhaftet, weil sie über konkrete Pläne für einen Anschlag auf das türkische Konsulat gesprochen hatten. Zwei der Verdächtigen kamen aus Oudenbosch, einer aus Roosendaal und einer aus Essen. Juni 2018 In Rotterdam werden zwei Männer aufgegriffen, die offenbar einen Anschlag auf eine Polizeiwache in der Hafenstadt verüben wollten.

Bei Durchsuchungen in den Wohnungen der Verdächtigen fanden die Ermittler große Mengen an Grundstoffen zur Herstellung von Bomben. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Rotterdam mit. In den Wohnungen hätten Beamte auch 100 Kilogramm Kunstdünger gefunden, die möglicherweise für die Produktion einer Autobombe verwendet werden sollten. Der Haftrichter bestätigte den Haftbefehl gegen die sieben Männer. Bei ihrer Ergreifung trugen sie insgesamt vier Handfeuerwaffen mit sich. Die Polizei gab während des Einsatzes jedoch keinen einzigen Schuss ab. Es sei aber zu heftigen Handgreiflichkeiten gekommen, hieß es. Bei den Operationen in Weert wurden drei Autos sichergestellt: ein gemieteter Bus mit französischem Kennzeichen, ein Golf-Volkswagen und ein Peugeot.

Mittlerweile gibt es auch Informationen über die Identitäten der Tatverdächtigen. Kopf des Netzwerks soll der gebürtige Iraker Hardi N. (34) sein. Er lebte zuletzt im Arnheimer Viertel Statenkwartier. N. ist für die Sicherheitsbehörden kein unbeschriebenes Blatt. 2014 wurde er bereits einmal verhaftet, weil er konkrete Pläne geschmiedet hatte, um nach Syrien auszureisen. Er wollte sich dort der islamistischen Al-Nusra-Front anschließen. Die Terrororganisation ist mittlerweile zerschlagen. Wegen Vorbereitung einer terroristischen Straftat wurde er zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Strafmaß wurde 2017 jedoch von höherer Instanz zu drei Monaten Gefängnis plus 21 Monaten auf Bewährung gesenkt. N. begab sich damals wegen eines posttraumatischen Stresssyndroms in psychiatrische Behandlung. Zudem gab er an, mittlerweile an seinem strengen Glauben zu zweifeln. Er wolle neu anfangen. Die Bewährungshelfer brachten ihn darum in Kontakt mit einem gemäßigteren religiösen Gelehrten, mit dem er sich regelmäßig traf. Doch im April dieses Jahres gab der niederländische Geheimdienst der Generalstaatsanwaltschaft einen Hinweis, wonach N. möglicherweise weitere Straftaten vorbereite. Seitdem hatten die Ermittler N. und sein Umfeld unter Beobachtung.



Vor seiner Verhaftung arbeitete N. als Flüchtlingshelfer. Er ist geschieden und hat eine Tochter im Alter von sechs Jahren. Seine Eltern seien mittlerweile im Irak, erzählte ein jüngerer Bruder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NOS. Er sagte auch: „Ich glaube nichts von dieser Geschichte. Hardi ging es gut. Er hatte gerade erst die Vormundschaft für seine Tochter zurückerhalten.“

Die Polizei hat bisher vier weitere Verdächtige identifiziert: Der 18-jährige Amir B. ist der jüngste mutmaßliche Terrorist der Gruppe. Er war den Behörden zuvor nicht bekannt. Die Verdächtigen Nadeem S. (26) und Wail el A. (21) sind dagegen wie Hardi N. wegen ihrer Beziehungen nach Syrien aufgefallen. Beide wurden 2015 von türkischen Agenten an der Grenze zu Syrien aufgegriffen. Und auch Morad M. (21), ein professioneller Kickboxer, hatte in der Vergangenheit den Plan verfolgt, sich terroristischen Gruppierungen in dem Bürgerkriegsland anzuschließen. 2013 musste er deswegen auch eine Jugendstrafe absitzen.

In den Niederlanden wurden zuletzt mehrfach Anschläge vereitelt (Info-Kasten). Dieses Mal ging es jedoch um ein größeres Netzwerk, sagte der Terror-Experte Teun van Dongen der Zeitung „De Volkskrant“. Darauf deute etwa hin, dass die Verdächtigen nach Grundstoffen für eine Autobombe, Bombenwesten und Kalaschnikows gesucht hatten. „Hier wurde etwas Großes geplant“, so van Dongen.