Wo Den Haag im November hinsteuert Parlamentswahl in den Niederlanden

Die Partij voor de Vrijheid (PVV) von Geert Wilders liegt derzeit mit zehn bis 12 Prozent an vierter Stelle und könnte, abhängig von der inhaltlichen Entwicklung in der heißen Phase des Wahlkampfs durchaus noch eine Rolle spielen. Sollte sich der Akzent mehr in Richtung Zuwanderung und Asyl verschieben, dürfte die PVV profitieren. Die VVD hat, anders als in früheren Jahren, eine Koalition nicht ausgeschlossen. Das Alt Right- und verschwörungslastige Forum voor Democratie (FvD) kommt aktuell auf zwei bis drei Prozent.