Sieben Monate nach der Wahl Schoof kündigte für Juli Regierungsantritt in den Niederlanden an

Sieben Monate nach dem Sieg der Rechtspopulisten bei der Parlamentswahl in den Niederlanden soll Anfang Juli die neue Regierung vereidigt werden und ihre Arbeit aufnehmen. Dies kündigte am Montag der frühere Geheimdienstchef Dick Schoof an, der die neue Regierung führen soll. „Das neue Kabinett wird am 2. Juli vereidigt“, sagte der 67-Jährige laut Bericht der Nachrichtenagentur ANP. „Dieses Datum ist in Stein gemeißelt.“