Premier Dick Schoof vereidigt Politisches Neuland in Den Haag

Im Kontrast zu der protokollgetreuen Zeremonie betreten die Niederlande mit der Vier-Parteien-Koalition aus Partij voor de Vrijheid (PVV), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Nieuw Sociaal Contract (NSC) und BoerBurgerBeweging (BBB) Neuland. Das gilt gleich in mehrerer Hinsicht: Kostenpflichtiger Inhalt Premier Dick Schoof ist ein parteiloser politischer Quereinsteiger, in seinem Kabinett sitzen ausnahmslos Politiker, die ihr erstes Minister-Amt antreten. Zudem besteht die Koalition zu drei Vierteln aus sogenannten Protest-Parteien, von denen zwei- NSC und BBB- erst in den letzten Jahren gegründet wurden.