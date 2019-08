In den Niederlanden : Burka-Verbot in Ämtern, Krankenhäusern und Nahverkehr tritt in Kraft

Burka-Verbot in Ämtern, Krankenhäusern und Nahverkehr tritt in Kraft

Den Haag Erbittert stritten die Niederländer um das Verbot der Vollverschleierung. Nun sind nach 14-jähriger Debatte Burkas und Schleier in Ämtern, Krankenhäusern und Nahverkehr untersagt.

Nach rund 14-jähriger Debatte ist in den Niederlanden das sogenannte Burka-Verbot in Kraft getreten. „Gesichtsbedeckende“ Kleidung wie Burkas oder Schleier dürfen von diesem Donnerstag an nicht mehr in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Ämtern oder auch Bussen und Bahnen getragen werden.

Als erstes Land Europas hatte Frankreich 2011 die Vollverschleierung verboten. Mehrere Länder folgten. In Deutschland dagegen gibt es bislang nur vereinzelt und beschränkte Verbote zum Beispiel für den öffentlichen Dienst in Hessen. In Dänemark ist das Vollverschleierungsverbot seit genau einem Jahr in Kraft. Bisher wurde nach Angaben der Behörden in 39 Fällen ein Bußgeld zwischen umgerechnet 134 und 1340 Euro verhängt, darunter gegen 22 Frauen, die Burka oder Nikab trugen.