Regierungschef Rutte gibt bekannt : Niederlande bekommen weiblichste Regierung aller Zeiten

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bei einer Debatte kurz vor Weihnachten. Foto: AFP/SEM VAN DER WAL

Den Haag In der künftigen Regierung der Niederlande werden so viele Frauen wie noch nie vertreten sein. 14 der 29 Minister- und Staatsekretärsposten gehen an Frauen – so steht es in einer Liste, die jetzt veröffentlicht wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ministerpräsident Mark Rutte hatte vor gut zwei Wochen nach monatelangen Koalitionsverhandlung eine Einigung mit drei weiteren Parteien verkündet, an diesem Sonntag nun wurde die personelle Besetzung bekanntgegeben.

Der von den beteiligten Parteien veröffentlichten Liste zufolge wird der bisherige Finanzminister und Parteischef der christdemokratischen CDA, Wopke Hoekstra, künftig das Außenministerium leiten. Sigrid Kaag, Vorsitzende der liberalen Partei D66, hatte am Freitag bereits verkündet, dass sie als erste Frau das Finanzministerium übernehmen werde. Neben Ruttes Mitte-rechts-Partei VVD, D66 und CDA ist noch die konservative Christen-Union Teil der Koalition.

Insgesamt gibt es 20 Ministerposten, die paritätisch an Männer und Frauen gehen. Für das Gesundheitsministerium, um das sich die Koalitionäre dem Vernehmen nach nicht gerissen hatten, ist der parteilose Mediziner Ernst Kuipers nominiert. Der 62-Jährige war bislang Vorstandsvorsitzender des Krankenhauses von Rotterdam und in der Corona-Pandemie für die landesweite Verteilung von Covid-19-Patienten zuständig.

(hebu/AFP)