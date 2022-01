Oberstes Gericht der USA : Niederlage für Trump im Streit um Dokumente zur Kapitol-Erstürmung

Washington Der Supreme Copurt der USA hat den Weg zur Herausgabe von Dokumenten freigemacht, mit denen der Sturm auf das Kapitol untersucht werden soll. Donald Trump hatte versucht, die Herausgabe zu blockieren.

Donald Trump hat im Streit um die Herausgabe von Dokumenten zur Kapitol-Erstürmung eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof erlitten. Der Supreme Court in Washington lehnte am Abend einen Antrag des früheren US-Präsidenten ab, eine Übergabe der Unterlagen an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Sturm auf den Kongress vor einem Jahr zu blockieren. Damit ist der Weg für eine Übergabe der Dokumente frei.