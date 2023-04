Atomkraft? Ja, bitte Baut die Niederlande ein Mini-Atomkraftwerk an der NRW-Grenze?

Amsterdam · In den Niederlanden will man künftig verstärkt auf Kernenergie setzen. Auch kleine Reaktoren sind ein Teil dieses Plans. Die Provinz Limburg, die an Nordrhein-Westfalen grenzt, könnte ein Standort werden.

29.04.2023, 10:32 Uhr

14 Bilder Der Status der Atomkraftwerke der Region und Deutschlands 14 Bilder Foto: dpa/Armin Weigel

Während die Nachbarn in Deutschland soeben die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet haben, bewegen sich die Niederlande zunehmend in die entgegengesetzte Richtung: Mittelfristig soll Atomkraft im dortigen Energie-Mix eine größere Rolle spielen. Davon zeugt das umfangreiche Klimaschutz-Programm, das Klimaminister Rob Jetten (D66) am Mittwoch präsentierte. Hier geht es zur Bilderstrecke: Der Status der Atomkraftwerke der Region und Deutschlands