Sarkozy stellt Memoiren vor Der Russland-Versteher

In Frankreich ist Sarkozy nicht der einzige, der enge Beziehungen zu Putin pflegt. Der rechtspopulistische Rassemblement National wird in einem Parlamentsbericht als „Transmissionsriemen“ Russlands in Frankreich bezeichnet. Die Partei von Marine Le Pen setzt sich ähnlich wie Sarkozy für eine Verhandlungslösung in der Ukraine ein. Le Pen ließ sich im Wahlkampf 2017 gerne mit Putin fotografieren. 2014 hatte sie einen Kredit über mehr als neun Millionen Euro einer russisch-tschechischen Bank erhalten, den sie immer noch nicht zurück zahlte.