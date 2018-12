USA: Nick Ayers lehnt Posten als Trumps Stabschef ab

Washington US-Präsident Donald Trump muss weiter nach einem Nachfolger für den scheidenden Stabschef John Kelly suchen. Sein Wunschkandidat Nick Ayers will den Posten nicht.

Nach der Absage seines Wunschkandidaten für den Posten des Stabschef im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump mindestens vier andere Anwärter in der engeren Auswahl. Im Gespräch seien etwa der Direktor der für Budget und Verwaltung zuständigen Behörde OMB, Mick Mulvaney, sagte eine mit der Personalie vertraute Gewährsperson der Nachrichtenagentur AP. Chancen habe zudem Mark Meadows, ein republikanischer Abgeordneter aus North Carolina, der dem Freedom Caucus im Repräsentantenhaus vorsitzt - ein besonders konservativer Zusammenschluss von Parlamentariern.

Bis Samstag galt eigentlich Nick Ayers - aktuell Stabschef von Vizepräsident Mike Pence - als Topfavorit für die Nachfolge von John Kelly, der zum Jahresende sein Amt als Stabschef des Weißen Hauses aufgibt . Doch hätten sich Trump und Ayers nicht einigen können, wie lange sie zusammenarbeiten wollten, verlautete am Sonntag aus dem Weißen Haus. Ayers bestätigte dies in einem Tweet .

Zugleich dankte Ayers Trump und Pence für die Möglichkeit, im Weißen Haus dienen zu können. Zum Jahresende werde er es aber verlassen. Nach Angaben einer Gewährsperson will Ayers künftig ein “Super Pac“ zugunsten Trumps führen, ein politisches Aktionskomitee, das Spenden in unbegrenzter Höhe annehmen und diese zur Werbung für bestimmte Kandidaten oder politische Anliegen verwenden kann. Solche Gruppen dürfen zwar nicht direkt Gelder an Kandidaten weiterleiten, doch ist ihr Einfluss im Wahlkampf groß.