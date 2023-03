Ex-US-Präsident irritiert wieder Nicht mal Trumps Anwälte wissen von geplanter Festnahme

Der Appell an seine Basis klingt wie der vor dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Dreimal hintereinander steht in Trumps Beitrag zu seinem Netzwerk „Truth Social“ in Großbuchstaben das Wort „PROTESTIERT“ gefolgt von drei Ausrufezeichen. „Holt Euch unser Land zurück“. Diesmal geht es nicht um die Konsequenzen aus einer verlorenen Präsidentschaftswahl, sondern eine mögliche Anklage im Bundesstaat New York. Dort wird wegen einer verschleierten Schweigegeldzahlung an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels auf der Zielgeraden des Wahlkampfs 2016 ermittelt.