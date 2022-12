Schwieriger Umgang mit den Taliban Hilflose Helfer in Afghanistan

Hilfsorganisationen in Afghanistan stehen vor einem Dilemma: Der jüngste menschenverachtende Erlass der Taliban will Frauen die Arbeit in Nichtregierungsorganisationen (NGO) verbieten. Ein weiterer Schlag gegen Frauen nach dem kürzlich ausgesprochenen Verbot des Universitätsbesuchs. Natürlich ruft das nach einem deutlichen Signal. Ohne Frauen können die meisten NGOs nicht arbeiten. Und sie sollten es eigentlich auch nicht, denn das hieße, sich der brutalen Logik der Taliban unterzuordnen. Doch die Arbeit im Land abzubrechen, ist keine Option. Zu groß ist die Not der Menschen, die unter allem zugleich leiden: Dürre, Misswirtschaft, Gewalt, Perspektivlosigkeit, Unfreiheit und aktuell der Kälte.