Chance oder Problem US-Staat New York schreibt Gehaltsangaben in Stellenanzeigen vor

New York · Ab heute ist in New York ein neues Gesetz gültig, wonach Arbeitgeber in Stellenanzeigen Angaben zum Verdienst machen müssen. Wem was konkret vorgeschrieben wird, wo die Probleme und Chancen liegen.

17.09.2023, 08:38 Uhr

In New York läuft eine Passantin an einem Geschäft mit einem ausgehängten Jobangebot vorbei. (Symbolbild) Foto: AP/Mark Lennihan

Unter einem neuen Gesetz im US-Staat New York müssen dort Arbeitgeber in Stellenanzeigen Angaben zur Gehaltsspanne machen. Das seit dem heutigen Sonntag gültige Gesetz soll für mehr Gleichberechtigung bei der Bezahlung sorgen. Demnach müssen Arbeitgeber mit mindestens vier Angestellten Gehaltsspannen für jeden Job angeben, der in öffentlichen oder firmeninternen Anzeigen beworben wird. Das Gesetz gilt nicht für staatliche Behörden oder Firmen, die befristete Hilfskräfte zur Verfügung stellen. Befürworter des Gesetzes argumentieren, damit würden Arbeitgeber davon abgehalten, Jobbewerbern mehr oder weniger Geld basierend auf deren Alter, Geschlecht, Hautfarbe oder anderen Faktoren anzubieten, die nichts mit ihren Fähigkeiten für den Job zu tun hätten. Zudem könnten unterbezahlte Arbeitnehmer dadurch womöglich erfahren, dass sie weniger verdienten als andere Menschen, die die gleiche Tätigkeit ausübten. Frank Kerbein vom New Yorker Unternehmensrat sagte, die Einhaltung des Gesetzes werde nicht leicht sein. „Wir haben kleine Arbeitgeber, die noch nicht einmal etwas von dem Gesetz wissen", sagte er. Deshalb könnte es viele Fälle geben, in denen unbeabsichtigt gegen das Gesetz verstoßen werde. Der New York Business Council von Kerbein hat kritisiert, dass das Gesetz für Arbeitgeber zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedeute. In der Stadt New York gilt eine ähnliche Anordnung zur Transparenz seit 2022. In den US-Staaten Kalifornien und Colorado gibt es ähnliche Gesetze.

