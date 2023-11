Vor New Yorker Supreme Court Ivanka Trump weist in Betrugsprozess jegliche Beteiligung zurück

Im Betrugsprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dessen Unternehmen Trump Organization hat am Mittwoch auch Trumps älteste Tochter Ivanka ausgesagt. Sie betonte vor Gericht, sie habe nichts mit den jährlich erstellten Bilanzen zu tun gehabt, in denen ihr Vater Immobilien und andere Vermögenswerte auf betrügerische Weise zu hoch angegeben haben soll. Trump wird vorgeworfen, er habe so an günstige Konditionen für Kredite und Versicherungen kommen wollen.