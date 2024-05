Hope Hicks Frühere Vertraute Trumps gibt Einblick in chaotischen Wahlkampf 2016

Im Schweigegeldprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump ist am Freitag seine ehemalige enge Mitarbeiterin Hope Hicks in den Zeugenstand gerufen worden. Hicks arbeitete 2016 als Pressesprecherin seines Wahlkampfteams und übernahm nach Trumps Amtsantritt verschiedene Rollen im Weißen Haus. In ihrer Aussage beschrieb sie ihre Erinnerungen an das politische Erdbeben, das den Wahlkampf Trumps im Jahr 2016 erfasste, als die „Access Hollywood“-Aufnahme von 2005 öffentlich wurde, in der sich der 77-Jährige damit brüstete, Frauen ohne ihr Einverständnis zu begrapschen.