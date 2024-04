Missachtung des Gerichts Trump zu Geldstrafe verurteilt

Das Urteil erging zu Beginn der zweiten Woche der Zeugenaussagen in dem historischen Fall. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan wirft Trump und seinen Mitarbeitern vor, an einem illegalen Plan zur Beeinflussung des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 beteiligt gewesen zu sein, indem sie negative Berichte über den Kandidaten Trump durch Schweigegeldzahlungen unterdrückten und dafür Geschäftsunterlagen fälschten.