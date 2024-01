Aufeinandertreffen vor Gericht Carroll wirft Trump Rufmord vor - der schneidet nur Grimassen

Carroll sagte, Trump habe ab Juni 2019 öffentlich Lügen über sie erzählt. In dem Jahr erschienen ihre Memoiren, in denen sie die Vorwürfe gegen Trump erhob. Bis heute lüge er weiter. „Er hat letzten Monat gelogen“, sagte Carroll. „Er hat am Sonntag gelogen. Er hat gestern gelogen. Und ich bin hier, um mein Ansehen zurückzubekommen.“ Carroll hat eine Entschädigung in Höhe von zehn Millionen Dollar und zusätzlich Schadenersatz in Millionenhöhe beantragt.