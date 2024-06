Neuwahlen in Frankreich „Das wird eine Beerdigung erster Klasse werden“

Emmanuel Macron benutzt seit Sonntagabend oft das Wort „confidence“ - Vertrauen. „Ich habe Vertrauen in das Volk“, sagte der französische Präsident am Montag einem Mann, der ihn zur Entscheidung beglückwünschte, Neuwahlen in Frankreich anzusetzen. Macron hatte nach dem überwältigenden Sieg des rechtspopulistischen Rassemblement National am Sonntag ganz überraschend angekündigt, am 30. Juni und 7. Juli wählen zu lassen. Selbst in den eigenen Reihen ist dieser Schritt umstritten. „Ich denke, es hätte einen anderen Weg gegeben, den Weg der Koalition“, bemerkte die Präsidentin der scheidenden Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet. „Die Demokratie ist in Gefahr, wenn die Populisten gewinnen“, warnte die Politikerin.