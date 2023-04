Ex-Premierministerin von Neuseeland Ardern hält im Federumhang und unter Tränen letzte Rede im Parlament

Gekleidet in einen Korowai, den traditionellen Federumhang der Maori, blickte Ardern auf ihren Aufstieg aus einfachen Verhältnissen bis an die Spitze der Regierung zurück. „Es war eine Mischung aus der Pflicht, einen fahrenden Zug zu lenken (...) und von einem getroffen zu werden“, sagte Ardern in ihrer Abschiedsrede, in der ihr bisweilen die Tränen in den Augen standen.