Bemerkung über politischen Rivalen Affäre um „Arsch“-Bemerkung von Neuseelands Ministerin Ardern zahlt sich aus

Mikrofone kennen mitunter keine Gnade. Das musste Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern kürzlich erfahren, als eine wüste Bemerkung über ihren politischen Rivalen David Seymour für Schlagzeilen sorgte. „Er ist so ein arroganter Arsch“, entfuhr es Ardern vergangene Woche inoffiziell bei einer Parlamentsdebatte. Was in der TV-Übertragung kaum hörbar war, fing das noch eingeschaltete Mikro an ihrem Pult ein. Schon bald fragten sich Beobachter, ob man sich im sonst so beschaulichen Neuseeland im Wahljahr 2023 auf einen rüden Umgangston der politischen Akteure gefasst machen müsse. Doch Ardern und Seymour haben die Sache wiedergutgemacht.