Wegen Massenprotesten 2019 : Neun Demokratieaktivisten in Hongkong verurteilt

Neun Demokratieaktivisten in Hongkong verurteilt

Der pro-demokratische Rechtsanwalt Martin Lee (r) kommt vor einem Gericht in Hongkong an. Foto: dpa/Vincent Yu

Hongkong Ein Gericht in Hongkong hat neun bekannte Vertreter der Demokratiebewegung wegen ihrer Rolle bei den Massenprotesten 2019 schuldig gesprochen. Darunter Oppositionspolitiker Martin Lee und Medienunternehmer Jimmy Lai.

Ihnen wird die Organisation einer der größten Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Jahr 2019 vorgeworfen.

Die meisten Verurteilten kämpften jahrzehntelang auf friedliche Weise für die Einführung allgemeiner Direktwahlen in Hongkong. An der Demonstration am 18. August 2019 hatten nach Schätzungen der Organisatoren 1,7 Millionen Menschen teilgenommen – fast ein Viertel aller Einwohner Hongkongs. Eine unabhängige Überprüfung der Teilnehmerzahl war kaum möglich.