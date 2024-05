In Neukaledonien Proteste flammen vor Macron-Besuch wieder auf

Am Vortag des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Neukaledonien steigen die Spannungen nach den schwersten Unruhen seit 40 Jahren wieder an. Macron wird am Donnerstag zu Gesprächen in dem französischen Überseegebiet erwartet, nachdem dort in der vergangenen Woche gewaltsame Proteste gegen eine Wahlrechtsreform ausgebrochen waren. Über Nacht errichteten Demonstranten erneut Barrikaden, nachdem Sicherheitskräfte nach Behördenangaben am Sonntag rund 60 Barrikaden auf der 60 Kilometer langen Hauptverbindungsstraße zwischen dem Flughafen und der Hauptstadt Noumea beseitigten. Zudem war die Insel nach Regierungsangaben am Mittwoch Ziel eines kurzzeitigen Cyberangriffs.