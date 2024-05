Präsident im Überseegebiet Macron spricht in Neukaledonien von „Frieden, Ruhe und Sicherheit“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist in dem von Unruhen betroffenen französischen Überseegebiet Neukaledonien eingetroffen. Er wolle „an der Seite der Bevölkerung zu sein, damit so schnell wie möglich wieder Frieden, Ruhe und Sicherheit einkehren“, sagte er am Donnerstag bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Nouméa. Macron kündigte an, dass „Entscheidungen getroffen und Ankündigungen gemacht werden“. Macron wird unter anderem von Innenminister Gérald Darmanin und Verteidigungsminister Sébastien Lecornu begleitet.