Unruhen in Neukaledonien Australien und Neuseeland starten Evakuierungsflüge für Bürger

Bei der am 13. Mai ausgebrochenen Gewalt in Neukaledonien sind mindestens sechs Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Die Unruhen folgten wegen umstrittener Wahlreformen. Die Nationalversammlung in Paris verabschiedete einen Gesetzentwurf, mit dem Bewohnerinnen und Bewohner, die seit mindestens zehn Jahren in Neukaledonien wohnen, bei Provinzwahlen abstimmen dürfen. Gegner der Maßnahme befürchten, dass damit Indigene weiter an den Rand gedrängt würden, die sich diskriminiert fühlen.