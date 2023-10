Neuer Sprecher des US-Kongresses Viel Glück, Mr. Nobody!

Die Moderaten und Zentristen setzen darauf, dass ihre Wähler und Wählerinnen nicht wissen, wer nun an der Spitze des Kongresses steht. In absehbarer Zeit wird es sich herumsprechen, dass Johnson einer der Architekten der Anfechtung des Wahlsiegs Joe Bidens am 6. Januar 2021 im Kongress war.