Neuer britischer Premier Starmer benennt erste Minister seines Kabinetts

Erste Finanzministerin in der Geschichte des Landes wird Rachel Reeves. Der neue Premierminister Keir Starmer ernannte die 45-Jährige in London zur Schatzkanzlerin. Reeves arbeitete einst für die Zentralbank Bank of England und gilt aus ausgewiesene Wirtschaftswissenschaftlerin. Das Amt gibt es seit rund 800 Jahren, wie britische Medien betonten. Die ehemalige Ökonomin der Bank of England steht vor der gewaltigen Aufgabe, das Versprechen der Labour-Partei einzulösen, die Wirtschaft anzukurbeln und in öffentliche Dienste zu investieren, während gleichzeitig eine hohe Staatsverschuldung drückt.