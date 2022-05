Neue Todesfälle in Nordkorea : Kim Jong Un rügt Pandemie-Management seiner Behörden

Seoul Nordkoreas Machthaber ist alles andere als zufrieden mit der Reaktion seiner Funktionäre auf die „explosive“ Ausbreitung eines Fiebers. Bei einer Sitzung des Politbüros äußert Kim Jong Un harsche Kritik. Die Staatsmedien melden unterdessen neue Krankheitsfälle.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den Umgang seiner Gesundheitsbehörden mit der Pandemie scharf kritisiert. Apotheken würden nicht rechtzeitig mit Medikamenten beliefert, was an einer „unverantwortlichen Arbeitseinstellung“ und mangelnden Organisation der zuständigen Funktionäre liege, rügte Kim laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Montag bei einer Sitzung des Politbüros der regierenden Arbeiterpartei. Die Reaktion auf den Ausbruch sei stümperhaft.

Diese Maßnahmen würden aber nicht richtig umgesetzt, wurde Kim von KCNA zitiert. Er ordnete an, dass militärisches Medizinpersonal in die Versorgung mit Medikamenten eingebunden werde. Nach der Sitzung statteten Kim und Mitglieder des Politbüros Apotheken in einem Bezirk Pjöngjangs für eine Inspektion einen Besuch ab. Dort beklagte der Staatschef, dass die meisten Einrichtungen in einem schlechten Zustand seien. An Lagerräumen mangele es ebenfalls, einige Apotheker trügen zudem nicht die standesgemäßen weißen Kittel.